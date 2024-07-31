По его словам, в Украине до сих пор не исправили вопиющую несправедливость этой войны.

Военный эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий подчеркнул, что необходимо немедленно установить предельные сроки службы в рядах украинской армии. По его словам, ВСУ не должны быть билетом в один конец.

"Люди должны знать, что отвоюют свое, а дальше их заменят. И сколько бы ни длилась эта война, вот хоть те же 10 лет, но ты вернешься домой, а тебя заменит тот, кто был в это время у тебя за спиной. Но здесь есть определенная последовательность. Сначала надо убедиться, что мы действительно обеспечили домобилизацию и тогда уже можно и нужно обеспечить нашим защитникам демобилизацию", - пояснил Дикий в эфире "Еспресо".

Эксперт считает, что Верховная Рада должна упорядочить вопрос предельных сроков службы в рядах ВСУ.

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"Потому что пока у нас не исправлена вопиющая несправедливость этой войны. Что те люди, которые пошли нас защищать в 2022 году, такое впечатление, что они будут защищать нас до конца войны или пока они не закончатся. Между тем нет никаких гарантий, что мы наберем им достаточное количество на замену. Верховная Рада сделала первый маленький шаг в сторону домобилизации. Это фактически упорядочение воинского учета. И даже один этот шаг дал очень серьезный результат, положительный", - подчеркнул экс-командир.

По его словам, этот больше, чем он рассчитывал. В частности, упорядочение воинского учета очень сильно усилило мобилизационный процесс. Дикий назвал следующие шаги, которые нужно сделать:

предельный срок службы;

криминализацию уклонения от учета.

По его мнению, эти два изменения нужно голосовать в парламенте в рамках одного "пакета".

"Вот оно дальше работает. Люди спокойно идут служить, потому что знают, что это не навсегда, а наши защитники начинают возвращаться и это не приводит к обвалу фронта и другим угрозам, о которых сейчас говорит Стефанчук", - подытожил Дикий.

Война в Украине - демобилизация

Напомним, осенью Верховная Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации.

Появление закона о демобилизации зависит от многих факторов, в частности, ситуации на фронте, темпов мобилизации и поставок оружия, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Министр МВД Игорь Клименко считает, что сейчас в Украине нет условий для проведения демобилизации военнослужащих. По его словам, на фронте нужны опытные бойцы, которые уже воюют более двух лет.

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