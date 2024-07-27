Речь идет о комплексном вопросе, который должен решаться согласованно с Генштабом и другими военными структурами.

Появление закона о демобилизации зависит от многих факторов, в частности, ситуации на фронте, темпов мобилизации и поставок оружия.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV. По его словам, работа над законом - это сложный процесс: определены определенные сроки, консультации по этому поводу идут постоянно.

"Но в то же время следует осознавать, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране. И от западной помощи - сколько, какого оружия и в какие сроки нам поставят, и будут ли западные партнеры придерживаться этих сроков. На это влияет и подготовка тех людей, которые будут выполнять боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя", - сказал он. Видео дня

Лазуткин уточнил, что речь идет о комплексном вопросе, который должен решаться согласованно с Генштабом, военным руководством, Минобороны и всеми структурами, которые к этому имеют отношение.

"Мы понимаем, если, например, осенью (российский диктатор Владимир - УНИАН) Путин объявит мобилизацию в Российской Федерации, и этот процесс будет масштабным, то это один вопрос. Другой вопрос, если нам удастся за счет западной поддержки, в том числе, изменить ситуацию на поле боя кардинально. Это уже другие вводные данные", - добавил спикер.

Демобилизация в Украине

Напомним, осенью Верховная Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации.

В сети публиковали документы, согласно которым инициаторами исключения демобилизационных положений из законопроекта стали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе президента недавно заявили, что демобилизация бойцов, которые воюют с начала полномасштабного нападения РФ на Украину, зависит от эффективности мобилизации.

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