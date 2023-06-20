В населенном пункте еще остается около 20 жителей.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, имеют ли уже они доступ к деоккупированным населенным пунктам области, чтобы иметь возможность помочь там жителям.

В эфире информационного телемарафона он объяснил, что сейчас ОВА, вместе с военными, помогает гражданским людям эвакуироваться в более безопасные места. "Прямого доступа пока нет, но мы вместе с военными эту работу делаем. Например, в освобожденных Пятихатках мы уже вывезли одну семью и шесть человек уже находится в более безопасном месте", - акцентировал Малашко.

Он отметил, что эвакуированные гражданские находятся в состоянии легкого шока. "Это как раз линия разграничения и линия фронта проходит, поэтому они находились в подвалах, где только угодно, чтобы уберечь свою жизнь. Более того, в этой семье есть двое детей", - подчеркнул Малашко.

На уточняющий вопрос об общем количестве гражданских, которые остаются в деоккупированных населенных пунктах области, он пояснил, что эти данные пока не разглашаются с точки зрения безопасности, но эвакуация людей проводится.

"Если говорить о том населенном пункте, что я сказал (Пятихатки - УНИАН), то там около 20 человек еще осталось. Мы вывозим и будем стараться это делать каждый день", - подчеркнул Малашко.

Также он отметил, что российские оккупанты продолжают ежедневные обстрелы подконтрольной Украине территории Запорожской области, используя как артиллерию, так и управляемые авиационные бомбы.

"На сегодняшний день было 105 обстрелов, в основном это артиллерийские обстрелы. Враг продолжает нас обстреливать. Интенсивность обстрелов, по сравнению с прошлыми сутками, снизилась. В общем, 100-120 обстрелов в сутки. Это в основном артиллерийские обстрелы, но и применяют КАБы", - сказал Малашко.

Освобождение села Пятихатки: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня в Минобороны подтвердили деоккупацию села Пятихатки Запорожской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в ходе наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" освободили 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Также, видео об освобождении от российских оккупантов села Пятихатки было опубликовано главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В подписи под видеоролику генерал отметил, что населенный пункт Пятихатки в Запорожской области освободили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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