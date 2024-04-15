Паритета сил нет, армии Украины тяжело.

Военный Олесь Маляревич объяснил мысли относительно важности обороны города Часов Яр, который в эти дни изо всех сил пытается захватить Россия в связи с его выгодным расположением на Бахмутском направлении.

Эти высоты позволят оккупантами дотянуться до Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска и других важных территорий Донецкой области, уточнил заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР. Он пояснил Espreso, что сейчас паритета сил возле Часового Яра нет.

Бригада военного уже длительное время стоит на Бахмутском направлении, защищая, помимо города Часов Яр, еще и Богдановку, Ивановское, Клещеевку, Андреевку.

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Он пояснил, что Часов Яр как высота все еще важен, поэтому ВСУ делают все, чтобы не отдать эту позицию врагу. "Сейчас находимся в активной обороне", - уточнил он.

Военный говорит, что активная фаза штурмов оккупантов идет второй месяц. Украине очень трудно держаться.

"Понимаем, что очень важно не допустить прорыва врага к Часовому Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень трудно. Нам только остается наш профессионализм и меньшим количеством боеприпасов работать качественнее, чем это делает захватчик", - сказал Олесь Маляревич.

По его словам, соотношение по артиллерии между оккупантами и ВСУ - где-то 1 к 6. По дронам - где-то 1 к 2. Немного лучше стало по FPV. "По бомбардировщикам - мы опережаем, но оккупанты сейчас активно разрабатывают свое собственное изобретение в этом направлении", - добавил военный.

По разведке - Россия все еще преобладает по этому направлению. Однако теперь у ВСУ больше возможностей делать разведку, так как они получили украинские и зарубежные образцы оружия. О каких именно средствах идет речь, Маляревич не уточнил.

Оборона города Часов Яр - аналитики дают плохие прогнозы

Часов Яр на Бахмутском направлении сейчас в центре внимания, как когда-то было с городом Авдеевка. В своем последнем отчете американский Институт изучения войны заявил, что россияне могут осуществить операцию по захвату города, поскольку у ВСУ сложились трудности с наличием средств ПВО. Говорят, что город могут взять быстрее, чем когда-то Бахмут.

В то же время сегодня утром аналитики DeepState сообщили, что РФ имеет продвижение у Часового Яра. Также сейчас идут бои в районе Бердичев, Старомайорского и Красногоровки, уточнял проект.

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