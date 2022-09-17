Один из захватчиков просил, чтобы их забрали после не менее 15 "прилетов".

Российский оккупант рассказал, что украинские воины разгромили их позиции. В ловушке оказались по меньшей мере 10 захватчиков, за которыми никто не приехал.

Об этом он заявил во время телефонного разговора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны РФ.

По его словам, на разгромленных позициях остались только солдаты. С ними нет ни одного офицера.

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"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах*й, бросили, мы здесь 10 человек, бл*дь. Мы без техники, без ничего, бл*дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб*ных. Разъ*бали нас вчера не по х*йни", - рассказывает оккупант.

Захватчик также жалуется, что украинские воины мощно ударили по их позициям. Было не менее 15 "прилетов". Один из снарядов попал в дом, в котором разместились оккупанты.

Как сообщал УНИАН, ранее оккупант рассказал, как изменилась линия фронта в результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Одно село украинские защитники отбили в битве, а со второго оккупанты отступили.

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