В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" всего размещено 118 единиц вооружения и военной техники.

На временно оккупированной территории Донбасса оккупанты разместили почти 150 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, размещенном на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в заметке.

Так, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" всего размещено 118 единиц вооружения и военной техники. Из них, в частности, с нарушением линии отвода в районах: Терновое (57 км от линии соприкосновения) - самоходные гаубицы (10 единиц); с нарушением районов хранения в районах: Покровка (36 км от линии соприкосновения) - танки (17 единиц); Терновое (57 км от линии соприкосновения) - танки (58 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено 30 единиц вооружения и военной техники. Из них, в частности, с нарушением районов хранения в районе Круглика (31 км от линии соприкосновения) - танки (27 единиц).

Также отмечается, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, во время полета над участком разведения в районе Петровского беспилотник СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS средствами радиоэлектронной борьбы противника.

"Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки Россия отправляет наемников на контрактную службу в ОРДЛО.

Вас также могут заинтересовать новости: