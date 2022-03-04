Жители города заявляют, что оккупантам не рады.

В пятницу, 4 марта, жители Мелитополя Запорожской области вышли на протест против российских оккупантов, которые ворвались в город.

Видео с места событий появилось в сети.

На кадрах видно, что несколько сотен местных жителей идут колонной по улицам с флагами Украины и скандируют "Одна единая соборная Украина".

Отметим, что жители Мелитополя отважно защищают свой город от российских захватчиков. В частности, сегодня местные голыми руками остановили вражескую колонну с российскими оккупантами.

Стоит отметить, что в кадре видно, как российские захватчики пытаются запугать местных жителей, стреляя в воздух. При этом украинцы не испугались и продолжили "вытеснять" врагов со своей территории.

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