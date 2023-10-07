В случае роста угрозы на северной границе Генштаб будет добавлять дополнительные силы и средства.

В конце сентября Беларусь провела масштабные военные учения. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев констатировал, что в Беларуси начали очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил.

Он отметил, что Украина на соответствующих направлениях усиливает бдительность наших пограничных нарядов. "Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых по состоянию на сейчас достаточно для выполнения этих задач", - сказал Наев в видеообращении.

При этом подчеркнул, что в случае роста угрозы со стороны Беларуси Генеральный штаб будет прилагать дополнительные силы и средства. "Эти правила военной науки всегда работают". - отметил он.

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Угроза для Украины со стороны Беларуси - что надо знать

3 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на территории Беларуси находятся различные виды российской техники. Риск атаки по территории Украины все еще сохраняется. Он напомнил, что украинцы не ожидали атак со стороны Беларуси в начале полномасштабного вторжения, но вероятность все же была.

Также накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что уже через год его армия будет иметь "оружие для современной войны". При этом он отметил, что Беларусь "выбрала тактику активной защиты", и пригрощил ядерным оружием.

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