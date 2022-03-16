В некоторых населенных пунктах области критически не хватает медикаментов, а иногда и еды.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

"Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов", - подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением.

Также российские боевики обстреливают мирное население, которое выходит на протестные митинги.

"Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии Российской Федерации и произвола боевиков страны-агрессора на территории Украины", - подчеркнула Денисова.

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