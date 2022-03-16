Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы.
Об этом говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
"Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов", - подчеркнула омбудсмен.
Кроме того, в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением.
Также российские боевики обстреливают мирное население, которое выходит на протестные митинги.
"Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии Российской Федерации и произвола боевиков страны-агрессора на территории Украины", - подчеркнула Денисова.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.