Если белорусские солдаты зайдут в Украину, то "многие из них поедут в полиэтиленовых мешках" назад в Беларусь, заявил советник министра.

Вероятность нападения Беларуси на Украину относительно невелика.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, комментируя информацию, что сегодня вечером из Беларуси в Украину могут пойти войска.

"По состоянию на сейчас Беларусь нам войну не объявляла, по состоянию на сейчас никакие белорусы на территорию Украины не заходили", отметил он.

По его словам, "в Беларуси был проведен реальный социологический опрос - только 3% населения говорит, что они готовы к войне с Украиной. Лукашенко не может не понимать, что это будет начало конца его правления, если он начнет сюда идти своей армией".

По его словам, не надо забывать, что белорусская армия - "не самая сильная армия мира".

Денисенко отмечает, что в армии Беларуси всего 40 тысяч человек, а реальных боевых подразделений - 7-8 тысяч.

По его словам, если они зайдут в Украину, то "многие из них поедут в полиэтиленовых мешках, а как только появляются полиэтиленовые мешки в Беларуси, то можно не сомневаться, что крах режима Лукашенко только ускорится, и Лукашенко не может этого не понимать".

При этом Денисенко подчеркнул, что в данном случае вероятность нападения Беларуси относительно невелика. "И если она появится, то они достаточно быстро поймут, что зря они это сделали", - добавил он.

Сегодня, 11 марта, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

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