Европейский парламент в среду, 23 ноября, признал Россию государством-спонсором терроризма.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал россиян террористами в связи с новым массированным обстрелом 23 ноября.

"Террористы сразу подтверждают, что они террористы - запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал Ермак в Telegram.

Напомним, что Европейский парламент в среду, 23 ноября, признал Россию государством-спонсором терроризма. ЕП поддержал соответствующую резолюцию.

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Ракетный удар по Украине 23 ноября - что известно

Российская стратегическая авиация выпустила ракеты по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны. Есть угроза ракетных ударов.

По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, РФ подняла в небо по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-95. Авиация вблизи Мариуполя выпустила минимум 5 ракет. Впоследствии Ким сообщил, что ракет много. Летят с юга и востока.

В Киеве вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры. Начинаются аварийные отключения света.

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