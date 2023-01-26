По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В небе над Черкасской областью ночью сбит российский ударный беспилотник иранского производства Shahed.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

"Всю ночь русская дрянь терроризировала Украину. Но наши защитники неба дали достойный отпор. Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, уничтожены все 24 "Шахеда", которые применил противник. Около часа ночи над нашей областью силами ПВО тоже сбили вражескую цель. Предварительно без пострадавших и разрушений", - сообщил Табурец.

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В то же время, он заявил, что опасность сохраняется и на утро.

"В связи с угрозой новых атак по Черкасщине возможные меры отключения электроэнергии", - добавил глава ОВА.

Он призвал не игнорировать воздушные тревоги.

Атака дронов-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Пуски ударных БпЛА оккупанты провели с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным противник применил 24 "шахеда". Все они уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины. Подавляющее число дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

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