Также состоялось планирование будущих шагов и обеспечение войск всем необходимым Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о глубоком анализе текущей ситуации на фронте во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Президент отметил, что сегодня состоялось заседание Ставки в специальном формате.

"Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, на заседании Ставки с докладами выступили Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский и руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Главные новости о наступлении ВСУ и разговор Залужного с Милли

Как сообщал УНИАН, 7 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли сообщил, что Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Сегодня, 9 августа, в Генеральном штабе ВСУ отметили, что Силы обороны в рамках наступательной операции имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Урожайного (Донецкая область), Приютного и ивового (оба пункта - Запорожская область).

Вас также могут заинтересовать новости: