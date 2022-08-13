Окончательные потери врага доразведываются.

Украинской авиацией было нанесено пять ударов по опорным пунктам, скоплению вооружения и техники оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования "Пивдень".

Отмечается, что обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая.

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, отдавая предпочтение тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударов", - говорится в сообщении.

Оккупанты в течение дня трижды пытались вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Однако успеха они не имели и с потерями ретировались.

"Вражеская штурмовая авиация и вертолетные пары 7 раз атаковали наши позиции вдоль линии соприкосновения и освобождены населенные пункты", - отметили в Командовании.

Кроме того, стремясь разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на жителей Одесской области, враг с самолета Су-35, с направления Черного моря, атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.

"В ответ нашей авиацией нанесено 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружений и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах", - сообщили в ОК "Юг".

Подтвержденные потери врага составляют 46 оккупантов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага доразведываются.

"Среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, которые курсируют вдоль побережья Крыма до Новороссийска, на боевом дежурстве остаются два носителя крылатых ракет типа "Калибр" и один большой десантный корабль", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее украинские защитники на Херсонщине испепелили рашистскую реактивную систему залпового огня "Град" и полевой склад боеприпасов к системе.

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