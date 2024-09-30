Военный отметил, что украинцам стоит "проснуться" и трезво оценить ситуацию на фронте.

Россияне достигли продвижения на важных участках фронта. Война может приблизиться к крупным городам, заявил в Telegram заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются - и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", - заявил Жорин.

Он заявил, что динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. Зато украинские подразделения истощаются - без ротаций и нормальной замены.

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"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении. Чтобы все это вывезти - надо действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно - перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", - добавил Жорин.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

По последним данным Генштаба, за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

В частности, на Покровском направлении противник совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 11 атак, два боя - продолжаются.

Как рассказал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый, на Покровском направлении населенные пункты круглосуточно "переходят из рук в руки". По его словам, враг не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно. При этом, интенсивность штурмов российских оккупантов не уменьшилась, но к пехотным группам противник привлекает значительно меньшее количество военнослужащих.

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