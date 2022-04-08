Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь.

Во Львов прибыл поезд из Краматорска с эвакуированными жителями Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

"Во Львов из Краматорска поездом эвакуировали почти 2,5 тысячи человек. Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь", - отметил он.

Козицкий заверил, что всех прибывших обеспечат всем необходимым.

Удар по вокзалу в Краматорске: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В результате удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ждали эвакуации, умерли уже 50 человек.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Из Краматорска будут эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

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