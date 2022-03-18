Российские оккупанты в Луганской области обстреляли три населенных пункта: попали в жилые дома и больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, русские фашисты сегодня утром снова открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняется.
"Оккупанты снова целили из самых тяжелых видов вооружения целенаправленно по мирным жителям и их домам. Попали в десятки жилых домов и из "Града" обстреляли больницу в Приволье", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают ликвидировать пожары, вызванные обстрелами орков.
Также сказано, что по информации Луганской областной военной администрации, на 19 марта договариваются о "режима тишины" для доставки гуманитарных грузов общинам.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.