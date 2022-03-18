В Луганской области оккупанты продолжают вести боевые действия против гражданских лиц и мирных населенных пунктов.

Российские оккупанты в Луганской области обстреляли три населенных пункта: попали в жилые дома и больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, русские фашисты сегодня утром снова открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняется.

"Оккупанты снова целили из самых тяжелых видов вооружения целенаправленно по мирным жителям и их домам. Попали в десятки жилых домов и из "Града" обстреляли больницу в Приволье", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают ликвидировать пожары, вызванные обстрелами орков.

Также сказано, что по информации Луганской областной военной администрации, на 19 марта договариваются о "режима тишины" для доставки гуманитарных грузов общинам.

Война против Украины: