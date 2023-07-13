Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 236 тыс. 040 человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще полтысячи российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 236 тыс. 040 человек, из которых 510 уничтожены за прошедшие сутки.

Кроме того, россияне потеряли 4092 танка (2 за минувшие сутки), 7 тыс. 999 боевых бронированных машин (9 за сутки), 4 тыс. 425 артиллерийских систем (23 за сутки), 678 реактивных систем залпового огня (4 за сутки), 421 средство противовоздушной обороны (6 за сутки), 3 тыс. 752 беспилотника оперативно-тактического уровня (26 за сутки), 6 тыс. 995 единиц автомобильной техники и автоцистерн (17 за сутки) и 652 единицы специальной техники (5 за сутки).

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За сутки не изменились потери вражеских самолетов (всего 315), вертолетов (310), крылатых ракет (1 тыс. 271), кораблей и катеров (18).

Война в Украине - последние новости

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на нескольких направлениях. В частности, на Мелитопольском и Бердянском имеют частичный успех.

Кроме того, Силы обороны продвинулись вперед и закрепляются на новых рубежах под Бахмутом.

В то же время, российские захватчики продолжают большинство своих сил сосредотачивать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

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