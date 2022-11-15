Оккупант совмещал депутатство с руководством детского военно-рашистского клуба "Десантник"

В Херсонской области ликвидировано российского депутата Воткинской Думы Удмуртии Руслана Шаймарданова.

Как сообщил OSINT-исследователь, соучредитель InformNapalm Ираклий Комахидзе, Шаймарданов попал в Украину в середине октябре. Он якобы был "добровольцем".

"Шаймарданов совмещал депутатство с руководством детского военно-рашистского клуба "Десантник". В середине октября группа инструкторов воткинского клуба во главе с Русланом Шаймардановым "добровольцами" поехали в зону боевых действий, там они "добровольно" и сдохли, проехав от своих домов почти 2000 км", - отметил Комахидзе.

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Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники на Донбассе отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов.

В Генштабе также поделились, что противник ведет наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Общие потери врага достигли отметки 81 тыс. 370 человек, из которых 510 уничтожено за минувшие сутки.

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