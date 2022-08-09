Также задокументированы факты похищения людей, к которым затем совершали насилие или угрожали физической расправой.

Служба безопасности Украины обнародовала список предателей, перешедших на сторону оккупантов в Запорожской области. Коллаборанты присоединились к созданному агрессором "Главному управлению МВД в Запорожской области". 17 предателям уже объявили о подозрении.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

"Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предатель Евгений Балицкий, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе. По заданию российских кураторов, так называемое "мвд" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам", - говорится в сообщении.

Также СБУ задокументировала факты похищения людей, к которым потом совершали насилие или угрожали физической расправой. Установлено, что предатели незаконно проникают в помещения местных жителей, которые выехали на подконтрольную украинской власти территорию. Там они проводят "обыски", после которых из квартир пропадают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

Кроме этого СБУ установила, что фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств. За возможность вести коммерческую деятельность оккупанты требуют деньги.

Правоохранители собрали все установочные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь сейчас предатели скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Также СБУ обнародовала некоторые фамилии предателей, которые вошли в "руководящий состав" оккупационного органа:

Селиванов А. С. - заместитель начальника "областного" управления;

Кошель А. В. - начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В. В. - начальник Каменка-Днепровского райотдела;

Ракитянский С. А. - Первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В. В. - начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов А. Е. - заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С. П. - начальник "Народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Метленко Ю. В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В. В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

В СБУ отмечают неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Торецке задержали 12 коллаборантов, которые за деньги сдавали "кураторам" информацию о наших военных.

Вас также могут заинтересовать новости: