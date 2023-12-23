Нашествие грызунов несет в себе дополнительное давление на боевой дух бойцов на передовой.

В последние недели на фронте у обеих сторон возникла одна проблема. Как Вооруженные Силы Украины, так и оккупационные войска жалуются на большое количество крыс и мышей на передовой.

Как сообщает Минобороны Британии в Twitter, что увеличению количества грызунов, вероятно, поспособствовали мягкая осень и достаточное количество пищи с полей, которые остались необработанными из-за боевых действий.

Теперь, когда погода стала холоднее, мыши и крысы ищут теплые места, в частности, транспортные средства и оборонительные позиции. По мнению британцев, грызуны приводят к дополнительному давлению на боевой дух бойцов на передовой. Кроме того, они угрожают военному оборудованию, перегрызая кабели. Это было зарегистрировано в том же районе во время Второй мировой войны.

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"Непроверенные отчеты также свидетельствуют о том, что российские подразделения начали страдать от увеличения случаев заболевания, что войска объясняют проблемой с вредителями", - добавили в разведке.

Проблемы оккупантов на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, по линии боевого столкновения враг начинает болеть окопными болезнями. Главной причиной таких эпидемий среди оккупантов является отсутствие гигиены. На Купянском направлении есть проблемы у врага с так называемой мышиной лихорадкой.

Bild написал, что украинские военнослужащие на фронте столкнулись с нашествием грызунов. В Сети появилось большое количество видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются мыши, крысы и даже змеи. Из-за этого у котов "неожиданно появилась своя миссия на войне".

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