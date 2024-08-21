По его словам, добровольно в оккупационную армию идут "далеко не академики".

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже около двух недель. Во время этого невероятный резонанс приобрела история с жестокой казнью украинского военного - солдаты 55-й бригады Тихоокеанского флота РФ на камеру продемонстрировали голову убитого и его тело.

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" заявил в интервью NV, что добровольно в оккупационную армию идут "далеко не академики". В частности, 70% из них - это люди из глубинки, которые никогда не были за границей, а некоторые даже не покидали территорию своего региона, живя заурядной жизнью.

"И вот у них появилась возможность уехать в соседнюю страну и делать все что угодно. И понимают, что им за это ничего не будет. Война как психологический фактор открывает в человеке как все его лучшие стороны, так и все худшие. Но здесь мы видим глубинные проявления люмпен-пролетариата во всей красе. Их акция с показом головы - это бессмысленная попытка запугивания, попытка демонстрации силы. Но они очень сильно ударили в штангу. Таких вещей никто на фронте не прощает, - подчеркнул он.

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По словам "Фортуны", такие случаи неприемлемы и полностью противоречат военной и солдатской этике. В частности, военный вспомнил бои в Бахмуте и Купянске, где ВСУ воевали против "вагнеровцев".

"Даже представители ЧВК Вагнер с украинской стороной договаривались об обмене телами. И люди с почестями передавали тела. В гробах, с флагами, без надругательства. Здесь это варварство в чистом виде, проявление слабости, трусости", - резюмировал он.

Казни украинских военных

В мае Human Rights Watch сообщала, что с начала декабря 2023 года Россия казнила 15 бойцов ВСУ.

В июне российский командир приказал обезглавить украинского пленного и наколоть его голову на кол.

Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в связи с совершением военных преступлений во время российского вторжения в Украину.

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