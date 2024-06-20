'Отрезать и на кол посадить': оккупант приказал обезглавить пленного воина (аудио)

Российский командир приказал обезглавить украинского пленного.

Этот преступный приказ оккупант отдал по радиосвязи. Фрагмент перехвата опубликовала "Украинская правда".

На аудио слышно, что командир россиян приказал отобрать у пленных оружие и жестоко убить их. По информации издания, запись была сделана 17 июня этого года.

"Автоматы американские... Все забрать: документы, деньги, золото, бриллианты. Зубы выколоть, головы отрезать и мне принести. Давай, отрежь голову п*дару голову и на кол ее посади. Вот, оттуда они (украинцы - УНИАН) заходят, пусть она на круге у них будет, чтобы они видели... Сказал: отрезать п*дару голову и насадить ее на кол на входе в Старомайорское. Что тебе непонятно?", - заявил оккупант.

Обезглавливание воина 17 июня

Как сообщал УНИАН, 18 июня генпрокурор Андрей Костин заявил, что в Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего .

"Новые ужасные доказательства преступной политики рф, направленной на уничтожение украинцев. Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания. Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - написал он.

По его словам, такой поступок является "ужасным варварством, которому не место в 21 веке".

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