'Отрезать и на кол посадить': оккупант приказал обезглавить пленного воина (аудио)

Фрагмент перехвата преступного приказа оказался в распоряжении СМИ.

Российский командир приказал обезглавить украинского пленного.

Этот преступный приказ оккупант отдал по радиосвязи. Фрагмент перехвата опубликовала "Украинская правда".

На аудио слышно, что командир россиян приказал отобрать у пленных оружие и жестоко убить их. По информации издания, запись была сделана 17 июня этого года.

"Автоматы американские... Все забрать: документы, деньги, золото, бриллианты. Зубы выколоть, головы отрезать и мне принести. Давай, отрежь голову п*дару голову и на кол ее посади. Вот, оттуда они (украинцы - УНИАН) заходят, пусть она на круге у них будет, чтобы они видели... Сказал: отрезать п*дару голову и насадить ее на кол на входе в Старомайорское. Что тебе непонятно?", - заявил оккупант.

Обезглавливание воина 17 июня

Как сообщал УНИАН, 18 июня генпрокурор Андрей Костин заявил, что в Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего .

"Новые ужасные доказательства преступной политики рф, направленной на уничтожение украинцев. Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания. Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - написал он.

По его словам, такой поступок является "ужасным варварством, которому не место в 21 веке".

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