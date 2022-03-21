Украинские защитники уничтожили: 14 танков; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артиллерийские системы; 4 автомобиля и около 300 человек живой силы противника.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 13 атак врага.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили: 14 танков; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артиллерийские системы; 4 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 300 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и еще один подбили.

"Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также, подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3", - добавили в Минобороны.

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