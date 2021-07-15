Погибшему было всего 19 лет.

В зоне ООС 14 июля погиб 19-летний военнослужащий, наводчик танкового взвода Александр Юрков.

Об этом сообщил в Facebook Софиевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области.

"С грустью сообщаем о том, что 14 июля 2021 года в районе проведения Операции объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302, солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель с. Криничуватое Софиевского района", - говорится в сообщении.

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Центр выразил соболезнования родным и близким Александра.

Напомним, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в районе с. Причепиловка Новоайдарского района во время вражеского артиллерийского обстрела из 122-мм и 152-мм калибра боевых позиций 57-й отдельной мотопехотной бригады погиб никопольчанин Андрей Беляев, 1982 года рождения.

У погибшего остались трое детей.

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Автор: Дмитрий Захаров