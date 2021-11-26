Враг стрелял в направлении Марьинки и Новомихайловки, используя, в том числе, запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе сегодня в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщается в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации совершили 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Так, в направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, а в сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что Россия перебросила на оккупированные ею отдельные районы Донецкой и Луганской областей более тысячу тонн боеприпасов и десятки тысяч тонн горючего.

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Автор: Инна Андалицкая