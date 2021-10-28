Военнослужащий заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Украины в марте 2021 года.

В среду, 27 октября, на Луганщине в результате вражеского обстрела погиб старший солдат 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушка 36-летний Виктор Рачугин.

Об этом сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки на своей странице в Facebook.

"К сожалению, 27 октября во время обстрела в районе н. п. Новотошковское Луганской области коварная пуля врага оборвала жизнь Виктора", - говорится в сообщении.

Виктор родился 31 января 1985 года в городе Запорожье, получил среднее специальное образование, работал по специальности. В марте 2021 года заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Прощание с Виктором состоится на Аллее Защитников в парке Металлургов в субботу, 30 октября, в 10:00.

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Напомним, сегодня на Донбассе в результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, они находятся в состоянии средней тяжести.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - сообщили в ООС и добавили, что наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

Автор: Денис Прядко