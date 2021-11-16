На части востока Украины разобрались с российским беспилотником, который предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

В районе проведения операции Объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке беспилотный летательный аппарат противника, который пересек линию разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Им оказался БПЛА, относящийся к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", он предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии. "Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, и этот комплекс стоит исключительно на вооружении вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Читайте такжеУничтоженные дома, под завалами – люди: на Донбассе боевики обстреляли поселокВ ТКГ подчеркнули, что это очередное безоговорочное доказательство и документальное подтверждение присутствия российских войск, вооружения и техники на востоке Украины и политической ответственности российской стороны за нарушение Минских соглашений, а также Комплекса дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник оккупантов. Позже в сети появились фото сбитого беспилотника, на которых были видны горящие фрагменты аппарата.

Автор: Леся Лещенко