За сутки российско-оккупационные войска нарушали "тишину" 5 раз.

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения 14 февраля.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений "тишины".

Неподалеку от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, а на окраинах Песков - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат.

"По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе.

В конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Киев не намерен выполнять Минские договоренности. По его словам, соглашения подписаны "под дулом".

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