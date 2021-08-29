Раненого эвакуировали в лечебное учреждение.

В воскресенье, 29 августа, в результате обстрела боевиками украинских позиций на Донбассе получил ранение еще один украинский боец.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.

Обстрел осуществлен в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Воину оказана медицинская помощь, после чего была осуществлена его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что украинские бойцы были вынуждены открыть огонь, чтобы прекратить обстрел.

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Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за сутки 28 августа украинские военные зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в зоне ООС. В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмирования. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

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Автор: Денис Прядко