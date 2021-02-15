В Полтавской области объявлен двухдневный траур по погибшим.

Появились фото трех военнослужащих, которые погибли в воскресенье в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Фото обнародовал Телеграм-канал "Черговий ООС".

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Как сообщалось, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в районе Новолуганского погибли:

капитан Александр Владимирович Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы

солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг

старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова

В Кременчуге (Полтавская область) на два дня объявили траур по погибшим бойцам, а ГБР занялось расследованием инцидента.

Президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс министра обороны и главнокомандующего ВСУ для установления причин трагедии.

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Автор: УНИАН