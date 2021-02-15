Появились фото трех военнослужащих, которые погибли в воскресенье в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
Фото обнародовал Телеграм-канал "Черговий ООС".
Читайте такжеВ ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе: названы сроки
Как сообщалось, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в районе Новолуганского погибли:
- капитан Александр Владимирович Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы
- солдат Вячеслав Сергеевич Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг
- старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова
В Кременчуге (Полтавская область) на два дня объявили траур по погибшим бойцам, а ГБР занялось расследованием инцидента.
Президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс министра обороны и главнокомандующего ВСУ для установления причин трагедии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram