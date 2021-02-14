Понедельник и вторник в Кременчуге (Полтавская обл) объявляются днями траура по погибшим сегодня на Донбассе военнослужащим.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.
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"Сегодня имеем печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашего государства, однако отдали самое дорогое - жизнь за ее независимость. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура. Вечная память Героям!",- написал Малецкий.
Гибель трех военных на Донбассе: что известно
- Сегодня в районе с. Новолуганское Донецкой области, погибли трое военнослужащих. Два из них – кременчужане, военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады.
- Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позиции.
- Известно, что один из погибших бойцов - сын бывшего начальника ГАИ Кременчуга Владимира Войтенко.
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