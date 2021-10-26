Кроме того, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

На Донбассе на враждебному неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Кроме того, в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

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В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Украинским бойцам пришлось открывать ответный огонь.

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Автор: Денис Прядко