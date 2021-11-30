В сторону Станицы Луганской оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего одно гражданское лицо получило ранение.

За сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке опреации Объединенных сил. В частности, в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганського противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 30 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая