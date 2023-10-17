Враг перегруппировывается, его планы также корректирует сильный дождь.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона заявил, что в ближайшее время могут возобновиться обстрелы и штурмы врагом Авдеевки.

Он отметил, что последние трое суток наблюдается "понижение градуса напряжения" на Авдеевском направлении. Речь идет об уменьшении обстрелов общины, поскольку позиции Сил обороны противник продолжает круглосуточно обстреливать.

"Наблюдается уменьшение штурмовых действий. Скорее всего, сказывается тот мост, который наши составили между Ясиноватой и Горловкой. Есть определенная проблема у них с БК, с логистикой", - добавил Барабаш.

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По его словам, враг вероятно пытается экономить боекомплекты, поэтому меньше обстреливает город.

"Есть некоторая перегруппировка. Скорее всего в ближайшее время будет обострение на нашем направлении. Прошедшая неделя была очень горячая и Силы обороны "перемололи" большое количество техники, личного состава врага. Никакие позиции не утрачены", - подчеркнул глава городской администрации.

Также добавил, что идет сильный дождь и это, видимо, также немного меняет планы оккупантов, приостановив их штурмовые действия. Барабаш отметил, что ВСУ также готовятся, потому что все понимают, что это лишь определенная передышка.

Он рассказал, что в Авдеевке из-за обстрелов врага по городу множество разрушений и повреждений объектов. Сейчас в населенном пункте остается 1614 человек.

Ситуация возле Авдеевки - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не покидает попыток окружить Авдеевку. Так, за прошедшие сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что для российских оккупационных войск Авдеевка стала вторым Бахмутом, однако только по количеству потерь. По его словам, в районе Авдеевки уже тысячи ликвидированных захватчиков, уничтожены танки, бронированные машины, артиллерия и ЗРК.

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