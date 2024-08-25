Генерала часто критикуют за дерзкие решения и пренебрежение жизнью личного состава. Впрочем, военные говорят, что он трудоголик, который "варится" на фронте.

Дерзкое вторжение 59-летнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Курскую область России привлекло внимание к его фигуре. Кто-то называет его "бахмутским мясником", а кто-то гениальным генералом.

Как пишет The Telegraph, много неприятного говорили об Александре Сырском, когда он в феврале сменил Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Он был слишком консервативным, слишком контролируемым, слишком готовым тратить жизни своих солдат... Смелое вторжение 59-летнего генерала в Курскую область России изменило эту точку зрения - в определенной степени", - пишет издание. Видео дня

"Все или ничего"

Вместо того, чтобы упрекать его за упрямство, отсутствие фантазии и жертвование жизнями ради бессмысленных тактических достижений, его хвалят за планирование и выполнение одной из самых больших, самых смелых и на сегодняшний день самых успешных неожиданностей войны.

Но этот смелый, тщательно организованный и чрезвычайно рискованный гамбит вызвал и восхищение, и тревогу.

Нардеп Марьяна Безуглая на этой неделе назвала генерал-полковника Сырского "украинским Жуковым" - имея в виду советского генерала, который привел Красную армию к победе над нацистами.

Комплимент был неоднозначным: "Сырский выводит войну на какой-то новый уровень маневров Второй мировой, где ставка делается на потерю или захват целых регионов, но какая цена и какие перспективы? Я уверена, что даже у него нет четких ответов. Это игра "все или ничего". Сюрпризы не закончились".

Успех в Курске не дается бесплатно. Украина теряет некоторых своих лучших солдат в боях там. На Донбассе россияне ускорили наступление и стучатся в двери Покровска.

Ближайшие недели покажут, "Курск" - мастерский удар, переломивший войну, или окончательная, ужасная ошибка. Результат может решить войну и то, каким история запомнит Александра Сырского.

Курск уже несколько изменил взгляды на него. Один ветеран сказал: "Среди пехоты он известен как очень консервативный парень с прямой тактикой. У меня было такое же мнение о нем до Курска. Я приятно удивлен, как ему удалось сохранить подготовку и первые удары от СМИ и Telegram-каналов".

Его решение держать планы в тайне от западных союзников, а также от большей части украинских военных и правительства, кажется, было оправданным.

Имеет подчиненных, а не друзей

Генерал-полковник Сырский, как и все офицеры его поколения, является продуктом советской армии.

Генерал родился в 1965 году во Владимире, к востоку от Москвы, и переехал в Украину подростком. Сырский учился в Московском высшем военном командном училище, прежде чем начать военную карьеру. После обретения независимости его подразделение было присоединено к украинским военным.

Он был командиром во время войны на Донбассе 2014 года, когда Россия начала свое первое вторжение, и с тех пор воюет с россиянами. К моменту осеннего масштабного вторжения 2022 года он возглавлял сухопутные войска - фактически заместитель Валерия Залужного.

Под руководством генерала Залужного он руководил как успешной обороной Киева в 2022 году, так и шоковым блицкригом, который отвоевал Харьковщину той осенью, что стало двумя крупнейшими победами Украины в войне.

Итак, когда Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку в феврале, генерал-полковник Сырский стал логичной заменой. Но и дорогая 10-месячная оборона Бахмута, который окончательно перешел к России в мае прошлого года, тоже была среди его операций.

Высокие потери в этой битве и его настойчивые попытки отбить ее контрнаступлением прошлым летом вызвали острую критику. Пехотинцы почувствовали, что он слишком готов пожертвовать их жизнями. Стратеги считали, что он оттягивает слишком много ценных ресурсов, в том числе некоторые из лучших украинских штурмовых подразделений, от главного контрнаступления в Запорожье.

"Есть много историй о том, как командирам батальонов и даже рот было отказано в разрешении отступить с трудно открытых позиций, и они несли большие потери по приказу генерал-полковника Сырского: микроменеджмент; пренебрежение к жизни собственных людей; склонность отдавать невыполнимые приказы; нежелание доверять офицерам на местах. Прежде всего, отказ сказать "нет" политикам, которые требуют нереальных целей. Для его самых яростных критиков это черты "совка" или еще хуже - российского генерала", - пишет издание.

Однако его защитники говорят, что эти нарекания чрезвычайно несправедливы.

Те, кто работал с ним, считают генерал-полковника Сырского хорошим менеджером, методичным в своих рассуждениях и взвешенным в своих решениях. Он имеет репутацию человека, который "варится" на фронте, а также практического генерала с непосредственным опытом организации и ведения боев.

Никто, говорят его защитники, лучше не понимает, что нужно, чтобы заставить россиян потерпеть неудачу - и если они не потерпят неудачу, то минимизировать ущерб, который они могут нанести.

Они настаивают, что он не меньше беспокоится о своих людях, чем любой другой генерал. Всем командирам приходилось принимать решения, которые стоили жизни.

Украинская армия действительно "ужасно дезорганизована", говорит один из источников. По словам собеседника, обвинения в советском мышлении часто являются лишь прикрытием для сопротивления его попыткам обеспечить даже самую скромную степень согласованности.

Он также намного строже, чем его предшественник, с твердой верой в силу иерархии и цепи командования. Он имеет репутацию трудоголика, который мало спит, назначает встречи на ужасно раннее время, имеет подчиненных, а не друзей, и не заинтересован в том, чтобы люди его любили.

Другими словами, он может быть трудным начальником. Неудивительно, что некоторые люди жалуются на него. Что касается Бахмута, то именно Зеленский в конце концов настоял на том, чтобы удержаться там, несмотря на рост расходов, отмечает издание.

Жесткий генерал или стальной мастер маневра?

Уважение генерал-полковника Сырского к иерархии, возможно, сделало его более податливым к пожеланиям президента, чем другие - и, как полагают, это одна из причин, почему Зеленский предпочел его Залужному - но его нельзя обвинять в том, что он следовал указаниям гражданского руководства.

Он бросил вызов критикам, которые называли его противником инноваций. Солдат на передовой, который назвал генерал-полковника Сырского "лысым игроком" из-за его редких волос и консервативной тактики, рассказал:

"Я также знаю, что в течение последних шести месяцев или года он активно участвовал в разработке беспилотников системы. Он лично общается с руководителями самых эффективных подразделений беспилотников... видимо, он к ним прислушивается. Это одна его хорошая черта"

Жесткий, лишенный фантазии мясной генерал или стальной мастер маневра? Какая из этих двух чрезвычайно разных репутаций останется, во многом будет зависеть от результатов битв на Курске и Донбассе.

Генерал-полковник Сырский пришел на должность в феврале, когда армия была истощена неудачным наступлением на Запорожье, американская военная помощь была заморожена, а политическая неспособность понять суть призыва в армию привела к тому, что россияне преобладали численно и вооружением.

Его первым серьезным решением было отступление из Авдеевки в конце зимы. С тех пор он руководил тяжелым и деморализующим отступлением в Донецкой области. До Курска ближайшим, что он мог назвать победой, было сдерживание российского наступления на Харьковщине в мае.

Даже это было испорчено легкостью, с которой россияне пересекли границу в начале той атаки. В результате генерал-полковника Сырского начали призывать к отставке.

Это добавляет политического аспекта нынешнему наступлению: по слухам, Сырского пытался устранить глава Офиса президента Андрей Ермак. Некоторые предполагают, что Курск - это частично попытка генерал-полковника Сырского откупиться.

Россияне, продвигающиеся на востоке, имеют преимущество в воздухе, что позволяет им обстреливать фронт планирующими бомбами, и огромное количество людей, которых можно пожертвовать во время штурма на земле.

Украина надеялась получить F-16 и противовоздушную оборону, чтобы противостоять первым, и больше артиллерии, чтобы противостоять вторым. Ни одна из них еще не прибыла в достаточном количестве, чтобы изменить ситуацию.

Генерал-полковник Сырский и его люди, как и Красная армия 80 лет назад, в значительной степени полагаются на поддержку Запада, чтобы продолжать борьбу против захватчиков.

Однако не во всем можно обвинять Запад. Решение о вторжении в Курскую область явно ослабило фронт на Донбассе. Риски огромны и очевидны.

Рискнул и Георгий Жуков. Его триумфы также дорого стоили.

Однажды он сказал Дуайту Эйзенхауэру, что, встретив минное поле, он просто приказал своей пехоте атаковать, как будто мин там не было. Эйзенхауэр был одновременно ошеломлен и очарован: ни один британский или американский генерал не смог бы отдать такой приказ. Но он победил.

"История будет судить генерал-полковника Сирского на тех же чашах весов. Его наследие может быть решено в ближайшие несколько недель", - подытожило издание.

Переполох в Курской области

Как отмечает The Wall Street Journal, вторжением в Курскую область России президент Украины Владимир Зеленский сделал смелую и рискованную ставку на то, что это не только выведет Россию из равновесия и заставит ее перебросить войска с востока, но и побудит Запад решительно поддержать Украину оружием. И, как отмечает издание, Украина уже частично достигла поставленных целей.

Ранее УНИАН писал, что операция ВСУ в Курской области - это самое эффективное наступление за всю войну. Украинская разведка обнаружила слабые места россиян - спецназовцы заранее пересекли границу, чтобы подготовить территорию.

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