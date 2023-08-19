По мнению Мусиенко, это продлится до тех пор, пока в России не произойдут какие-то кардинальные изменения.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в будущем Украина и Россия будут находиться в состоянии "холодной войны". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, Может ли Украина быть в состоянии "холодной войны".

"Мы будем в ней. Мы не сможем быть, даже когда закончится "горячая" стадия войны, я предрекаю, что это на годы и десятилетия. Мы не сможем с Россией выйти на нормальный уровень отношений", - сказал эксперт.

Мусиенко добавил, что теоретически он представляет, что Украина сможет жить без "горячей" фазы войны, противостояния и обмена ударами.

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"Но мы будем жить в готовности к тому, что это может возобновиться в какой-то период. И это так или иначе будет та самая "холодная война", пока в России что - то кардинально не изменится", - отметил он.

Что будет после окончания войны - мнение эксперта

Ранее в интервью УНИАН председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что война в Украине может идти как по хорошему, так и по плохому сценарию, одним из которых может стать наступление российских оккупантов в тот момент, когда Вооруженные Силы Украины будут истощены.

Другой сценарий, по его словам, "не очень хороший", но не худший. Он, замечает Фесенко, "очень противоречивый, неоднозначный" - это прекращение боевых действий на определенной линии фронта. По его словам, в случае этого сценария никакого мирного соглашения не будет.

Эксперт отметил, что речь идет о том, что называют "корейским сценарием". Фесенко отмечает, что сейчас, "чисто статистически", такой сценарий является наиболее вероятным. В то же время он будет означать лишь паузу в войне, когда каждая из сторон может ждать изменения ситуации в свою пользу, поэтому война может возобновиться.

Фесенко также подчеркнул, что затягивание войны - это очень плохой сценарий. Однако, по его мнению, что сценарий замораживания войны не стоит полностью исключать.

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