Климкин объяснил, почему вторжения РФ в Украину в ближайшее время, вероятно, не будет.

После вчерашнего обострения на Донбассе вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину уменьшилась, а провокаций - возросла.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Право на владу" экс-глава МИД Павел Климкин, пишет ТСН.

Путин, по его словам, никогда не будет действовать предсказуемо. И когда задумает масштабную операцию, то обязательно скроет это и не будет устраивать обстрелы, подобные вчерашним. Грубым нарушением "Минска" президент РФ, считает Климкин, "поднял ставки" для привлечения внимания.

Еще одной провокацией Кремля он назвал обращение Госдумы о признании "ЛДНР". Принятый документ, по словам Климкина, дает Путину два козыря.

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"Он хотел показать, что он лучший миротворец - "видите, есть еще хуже сегодня в России, а я вроде бы на этом фоне держу позицию". И теперь его то Макрон просит, то Шольц - как-то по-человечески себя вести. А во-вторых, Дума дала Путину пистолет с крючком и он на этот крючок может нажать", - считает дипломат.

Он также предположил, что Минские соглашения не будут выполнены никогда из-за невозможности проводить выборы среди людей с российскими паспортами. Впоследствии Путин может признать "независимость" ОРДЛО и ввести туда своих "миротворцев", прогнозирует Климкин.

"Это будет Абхазия. Введение российских войск, какая-то сделка и "голубые каски", которые можно использовать после провокаций. Я считаю, что в ближайшие дни у нас вероятность больших действий со стороны Путина снизилась, но 100% давление будет подниматься. И осень тоже будет очень непростой", - спрогнозировал он.

Новое обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска 17 февраля из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли поселок Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.