Парламент Германии решил продлить план военной помощи Украине до 2032 года. Эксперты прокомментировали, может ли война затянуться еще на девять лет.
Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, он не исключает, что война может идти и после 2025 года, однако сроки до 2032 комментировать не стал. По его словам, только ситуация на передовой может показать, сколько будут длиться боевые действия.
В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что сценарий с затягиванием войны на 9 лет является нереальным. По его мнению, Германия решила планировать поддержку до 2032 года не потому, что считает, что именно столько продлятся боевые действия. Речь идет о поддержке и после окончания войны.
"Ибо после окончания войны мы также будем нуждаться в помощи по восстановлению боеспособности наших силовых структур, наших Сил обороны. Это долгосрочный проект, рассчитанный не только на период боевых действий, но и на будущее", – объяснил свою точку зрения Коваленко.
Завершение войны в Украине: прогнозы
Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман считает, что война в Украине закончится нескоро. По его мнению, Россия входит в долгую войну на истощение.
В то же время политолог Андрей Пионтковский придерживается другого мнения. По его словам, сегодня ситуация на фронте складывается в пользу Украины. При этом он отмечает, что окружение Путина уже думает о выводе войск с оккупированных территорий Украины.