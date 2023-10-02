Ранее Германия решила продлить план военной помощи Украине до 2032 года.

Парламент Германии решил продлить план военной помощи Украине до 2032 года. Эксперты прокомментировали, может ли война затянуться еще на девять лет.

Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, он не исключает, что война может идти и после 2025 года, однако сроки до 2032 комментировать не стал. По его словам, только ситуация на передовой может показать, сколько будут длиться боевые действия.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что сценарий с затягиванием войны на 9 лет является нереальным. По его мнению, Германия решила планировать поддержку до 2032 года не потому, что считает, что именно столько продлятся боевые действия. Речь идет о поддержке и после окончания войны.

Видео дня

"Ибо после окончания войны мы также будем нуждаться в помощи по восстановлению боеспособности наших силовых структур, наших Сил обороны. Это долгосрочный проект, рассчитанный не только на период боевых действий, но и на будущее", – объяснил свою точку зрения Коваленко.

Завершение войны в Украине: прогнозы

Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман считает, что война в Украине закончится нескоро. По его мнению, Россия входит в долгую войну на истощение.

В то же время политолог Андрей Пионтковский придерживается другого мнения. По его словам, сегодня ситуация на фронте складывается в пользу Украины. При этом он отмечает, что окружение Путина уже думает о выводе войск с оккупированных территорий Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: