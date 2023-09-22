Уже потрачена треть предусмотренной к 2027 году суммы.

Федеративная Республика Германия в настоящее время занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему оказанной Украине военной помощи.

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на отчет немецкого правительства, военная помощь, оказанная Украине с начала российского вторжения, стоила Германии около 5,2 млрд евро.

В 2022 финансовом году Минобороны Германии потратило около 1,63 млрд евро на поддержку Украины "военными материалами в рамках материальных пожертвований или поставок от промышленности".

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"Пока что на эти услуги в 2023 финансовом году было потрачено около 2,886 млрд евро", – говорится в отчете.

Сумма включает расходы на компенсацию переданных материалов. Кроме того, были переданы "военные материалы на сумму около 620 миллионов евро", а также предоставлены "общие услуги поддержки, такие как административная помощь, транспортировка раненых, обучение и так далее на сумму около 55 миллионов евро".

В июле канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, исходя из предыдущих решений, к 2027 году на поставки оружия в Украину будет потрачено в общей сложности до 17 миллиардов евро. Соответственно, сейчас потрачено более трети объявленной суммы.

Военная помощь Украине от Германии - последние новости

На этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро. Прежде всего, он будет содержать боеприпасы.

Украина также просит Германию передать крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Писториус утверждает, что его страна не отказывается передавать Украине эти ракеты, но не готова сделать это сейчас.

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