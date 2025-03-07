СенаторТиллис заявил, что приостановка помощи "может быть полезна Путину".

Сенаторы-республиканцы призывают президента США Дональда Трампа отменить решение о приостановке военной и разведывательной помощи Украине. Они предупреждают, что длительная пауза будет иметь серьезные пагубные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее влияние на переговорах с Россией, пишет The Hill.

Отмечается, что республиканцы требуют немедленно возобновить обмен разведданными.

Сенатор-республиканец Том Тиллис предупредил, что приостановка помощи США Украине "может быть полезна Путину".

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"Я знаю, что людям в Украине тяжело, я был там всего две недели назад", - заявил он.

Тиллис добавил, что у Украины достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта на данный момент, но выразил надежду, что приостановка военной помощи не продлится долго: "Я надеюсь и молюсь, чтобы она была недолгой… Я думаю, так и будет".

Председатель Комитета по ассигнованиям Сената, республиканка Сьюзан Коллинз также заявила, что выступает против прекращения военной помощи.

"Я не думаю, что мы должны приостанавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь", - сказала она, назвав текущий момент "критическим временем для Украины".

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн выразил уверенность, что приостановка военной помощи Украине будет временной.

"Это пауза, что важно, а не остановка. Я думаю, что это часть переговоров. И я надеюсь, что в конце концов мы посадим людей за стол переговоров и сможем договориться о соглашении, которое принесет мирное разрешение этому трехлетнему конфликту, и, как мы надеемся, будет уважать суверенитет украинского народа", - сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что он был встревожен объявленной Трампом паузой в обмене разведданными с Украиной:

"Я очень обеспокоен этим в долгосрочной перспективе… Это дает Украине преимущество. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро".

Сенатор-республиканец Джон Корнин подтвердил, что предоставляемые Украине разведданные "были необходимы для того, чтобы украинцы могли продолжать борьбу": "Я надеюсь, что пауза будет снята".

Сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что не поддерживает решение прекратить обмен разведданными и надеется, что приостановка военной помощи Украине будет лишь временной.

"Я надеюсь, что мы в конечном итоге придем к более долгосрочному соглашению - предоставлению военных ресурсов в рамках долгосрочного соглашения", - отметил он.

Прекращение помощи США помощи США - заявление Келлогга

Напомним, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг назвал условия для возобновления военной помощи Киеву. По его словам, это зависит от готовности Украины к мирному урегулированию и подписания соглашения о полезных ископаемых.

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