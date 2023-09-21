Чтобы отбиться от "Нептунов", оккупанты используют средства РЭБ.

Аналитики на двух конкретных примерах оценили, есть ли у российской армии зенитные комплексы, которые способны сбивать украинские противокорабельные ракеты "Нептун".

Как пишет Defense Express, во время атак на два российских корабля ("Москва" и "Адмирал Эссен"), чтобы отбиться от "Нептунов", оккупанты использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не задействовали свои корабельные средства противовоздушной обороны (ПВО).

"На уже потопленном крейсере "Москва" стояло 64 пусковые установки под корабельную версию С-300Ф "Форт", 4 пусковые установки ЗРК "Оса-МА" и 6 шестиствольных артустановок АК-630 калибра 30-мм. Но ни одна из этих систем ПВО даже не была приведена в боевое положение", - отметили аналитики.

Что касается фрегата "Адмирал Эссен", то, по информации экспертов, на нем установлены две шестиствольных артустановки АК-360 и две пусковые установки на 12 ячеек зенитного ракетного комплекса "Штиль-1" с боекомплектом 24 ракеты 9М317 от ЗРК "Бук-2М":

"Но что-то и здесь "пошло не так" с системами ПВО… если для противодействия нашему "Нептуну" враг был вынужден задействовать не кинетические средства (т.е. зенитные ракеты), а средства радиоэлектронной борьбы".

Аналитики пришли к выводу, что средства противовоздушной обороны на рашистских кораблях не смогли сбить украинский противокорабельный "Нептун": "Но с другой стороны, следует также сделать поправку и на то, что нам оказался доступным материал только по двум эпизодам применения отечественного ПКР, и этого недостаточно, чтобы делать более систематические выводы".

Ракеты "Нептун" - атака на российский фрегат "Адмирал Эссен"

Напомним, командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа недавно рассказал, что украинские противокорабельные ракеты "Нептун" в апреле 2022 года были использованы для атаки на российский фрегат "Адмирал Эссен". И произошло это до того, как ракеты прошли весь процесс испытаний. Таким образом, комплекс "Нептун" заканчивал испытания атаками по реальным целям.

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