Вероятной целью россиян был как раз срыв некоторых планов украинского Генштаба.

Целью подрыва Каховской ГЭС было стремление россиян не допустить высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако это никак не повлияет на ситуацию в районе основных боев, считает американский Институт изучения войны (ISW).

"Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный водный объект. Российские источники выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области", – говорят аналитики.

При этом они констатируют, что наводнение, вероятно, смыло украинские позиции на островах в дельте Днепра, вынудив украинских бойцов эвакуироваться под огнем российской артиллерии. Однако на ситуацию в целом это мало влияет.

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"Районы театра военных действий, пострадавшие от наводнения (в радиусе 120 км между Новой Каховкой и Кизомысом), географически очень удалены от прифронтовых районов, где ISW наблюдала недавние боевые действия в последние несколько дней. Затопление нижнего Днепра вряд ли окажет какое-либо влияние на районы, в которых в последнее время происходили активные боевые действия", – считают аналитики.

Ситуация на фронте – последние новости

В утренней сводке с фронта украинский Генштаб намекнул, что ВСУ значительно продвинулись к югу от Бахмута. В частности сообщается, что противник пытался наступать на село Клещеевка, которое оккупировано россиянами еще с января. По крайней мере было оккупировано до недавних пор.

Кроме того, как сообщает ISW, украинские силы имеют тактические успехи в Запорожской области к западу от Угледара – в районе Большой Новоселки. О боях в этой местности сообщают и российские пропагандисты. Правда украинский Генштаб эту информацию пока не подтверждает.

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