Речь идет о бойцах 36 отдельной бригады и 503 отдельного батальона морской пехоты.

Украинские морпехи мощно ликвидировали российских солдат в Донецкой области. Операция по уничтожению оккупантов попала на видео.

Защитниками оказались морпехи из 36 отдельной бригады и 503 отдельного батальона, сообщает Стратком ВСУ в Telegram.

"Неустанная работа морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503 отдельного батальона морской пехоты по ликвидации российских солдат в Донецкой области", - говорится в подписи к видео.

Видео дня

Потери России в войне в Украине

Морские пехотинцы за прошедшую неделю ликвидировали на украинской земле 300 российских захватчиков.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских оккупантов. Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек.

По данным российских "оппозиционных" СМИ, за две недели рекордно возросло количество поименно известных россиян, ликвидированных на войне в Украине. Больше всего убитых среди" вагнеровцев", но есть жертвы и среди офицеров армии РФ.

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