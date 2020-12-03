Наблюдатели регулярно обнаруживают в ОРДЛО современное российское оружие и факты его переброски из России.

Москва заблокировала проект решения Украины и еще 33 членов ОБСЕ о постоянной мониторинговой миссии в районах границы оккупированного Донбасса и России.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи министерского совета ОБСЕ, цитирует Европейская правда.

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"Блокирование этого решения одной страной – РФ – в очередной раз демонстрирует нежелание Москвы выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям", - пояснил Кулеба.

Он добавил, что Украина никогда не признает нарушения своего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

"Россия должна прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности", – подчеркнул министр.

Наблюдатели регулярно обнаруживают в ОРДЛО современное российское оружие и факты его переброски из России. В начале агрессии на востоке Украины Москва отправляла так называемые "гуманитарные конвои", которыми на самом деле перевозила тяжелое вооружение для своих наемников.

Именно с российского "Бука" оккупанты сбили Боинг рейса МН17, что подтверждает международная следственная группа. Однако Кремль до сих пор отрицает факт причастности боевиков к трагедии. В апреле 2020 года глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что российское оружие попадает на оккупированный Донбасс "контрабандой".

Ежесуточно штаб ООС фиксирует обстрелы из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Яна Ставская