Он отметил, что Украине нужно обновление законодательства, с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью.

Украине требуется обновление законодательства о мобилизации, и затягивание этого процесса является крайне опасным. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации – это крайне странная и опасная ситуация. И исключение оттуда норм об ограничениях для уклонистов тоже. И так политизировали этот вопрос – то цифры какие-то придумывая, то инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия неотложных решений уже четвертый месяц в медиа происходит цирк, а на повестке дня "главным вопросом" становится блокировка Телеграма", – написал он.

Жорин отметил, что Украине нужно обновление законодательства, с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью. После этого необходимо менять систему отбора и подготовки "и много других важных аспектов, а не заявления пустые бесконечно слушать".

Видео дня

"Все так возмущаются отсутствием решений от Конгресса США, но у нас парламент правки к одному законопроекту не может рассмотреть уже больше месяца", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Сейчас в Украине могут быть забронированы до 50% рабочих определенных предприятий или ведомств в важных отраслях. Однако к этой категории не относят работников медиа, поэтому о бронировании журналистов пока говорить не приходится.

Офицер Вооруженных сил и военный бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец, комментируя вопрос мобилизации в Украине, заявил, что приоритетной задачей должно быть пополнение тех бригад, которые защищают Украину на фронте уже два года. Некоторые военные не были на ротации или в отпуске с начала полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: