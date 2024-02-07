Капитан Илья Евлаш, представитель Сухопутных войск ВСУ рассказал, как он относится к туристам или блогерам, которые приезжают в Бахмут, чтобы "попиариться" на обороне.
В частности, в интервью "Укринформу" Евлаш отметил, что также под Бахмут приезжало много зарубежных так называемых журналистов-"однодневок".
"Это человек, который из-за границы, вообще не разбирается в общественно-политической ситуации, в истории, вообще ни в чем. Он видит, что в Украине продолжается жестокая война, она на первых полосах, везде, – это очень интересно в мире. И он понимает, что это сейчас его шанс – сделать одну фотографию, которая тебя из никого сделает всем", - пояснил Евлаш.
Он отмечал, что в погоне за "знаковым" фото такие журналисты пренебрегают всеми правилами, приказами, документами, часто своим поведением подвергая других опасности.
"Несколько раз у нас были такие ситуации, когда эти журналисты бегут перед пресс-офицером, подвергают опасности не только себя, но и всю команду, которая с ними. Делают фотографии, не согласовывая, вследствие обмана, или согласовывая одни фотографии, а выставляя другие", - рассказал военный.
Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, отчасти еще и потому, что, к сожалению, интерес к Украине немного уменьшился в международных СМИ.
"Но такие люди бывали, и мы применяли к ним ограничительные меры, санкции в соответствии с нашими документами. Потому что это - неуважение, подвергание опасности, это риски репутационные, имиджевые и многое - многое другое", - отметил Евлаш.
Он подчеркнул, что военные стараются быть открытыми к журналистам, максимально делать их работу комфортной, но "если это уже пересекает границы, то, конечно, такого допустить не можем".
"Потому что эта война – это прецедент после Второй мировой войны, опыта с таким масштабом, такой интенсивности никто никогда не имел. Да, конечно, мы изучали израильский конфликт, как там происходит организация медиа. Но это не дотягивает до того, что происходит у нас. и, конечно, нам приходится иногда принимать решения, не зная, как действовали твои предшественники или кто - то из других стран", - пояснил спикер Сухопутных сил.
Ситуация под Бахмутом
На Бахмутском направлении враг пытается перейти на локальные штурмы и малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов идет на так называемые "мясные штурмы".
Издание Reuters писало, что украинские войска под Бахмутом рассчитывают воевать до конца войны. Некоторые из бойцов говорят, что у них не будет другого выбора, кроме как сражаться, пока война не закончится, несмотря на попытки правительства мобилизовать больше войск, чтобы заменить тех, кто долгое время служил на фронте.