По словам Денисенко, сейчас ситуация на фронте очень сложная, но контролируемая.

Ситуация на фронте очень сложная, но контролируемая.

Об этом заявил в эфире информационного телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко

"Ситуация очень сложная, особенно на Северодонецком направлении, но контролируемая. Сейчас мы можем говорить о том, что россияне фактически не имеют продвижений на ключевых для себя направлениях. Этой ночью они снова пытались выйти на трассу "Бахмут - Лисичанск", на этот раз им это также не удалось, снова мы их отбили. И в самом Северодонецке особых прорывов нет. Но ситуация сложная и на севере Харьковской области, потому что россияне пробуют приблизиться к Харькову и снова превратить его в прифронтовой город", - отметил он.

Денисенко также добавил, что сегодня утром в Киевской области были слышны взрывы, сработала ПВО.

Он отметил, что дальнейшие сценарии развития событий будут зависеть от мобилизации россиянами своих людских резервов.

"По состоянию на сейчас некоторые аналитики осторожно начинают говорить, что им уже не хватает резервов, чтобы пополнить те части, которые выбывают из боевых действий... Некоторые эксперты начинают говорить о том, что у россиян не хватает мобилизационных ресурсов", - сказал Денисенко.

Мобилизация в России

По его словам, официально президент РФ Владимир Путин вряд ли объявит мобилизацию.

"Следующая реперная точка для всех нас - 11 сентября, региональные выборы в Российской Федерации. И эти выборы для Путина являются очень важными, потому что они являются вотумом доверия к его политике, они будут проходить под лозунгом: "Мы стали хуже жить, но мы строим великую страну"... Россияне хотят видеть эту войну по телевизору, поэтому вряд ли можно ожидать, что Путин объявит мобилизацию", - сказал он.

Ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что битва за Донбасс идет не по сценарию российских оккупантов.