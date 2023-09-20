Западные союзники ожидают, что война будет продолжаться в 2024 году.

Западные союзники ожидают нового раунда мобилизации в РФ. Враг может пойти на это, чтобы иметь силы для возобновления наступления в Украине. Об этом генерал-майор Пол Превост, директор Стратегического Объединенного штаба Канады, заявил на слушаниях комитета по обороне Палаты общин, сообщает CBC.

"Относительно этой ремобилизации у нас нет никаких цифр, и я не думаю, что Россия обнародует какие-либо цифры, потому что их первая мобилизация не сработала очень хорошо", — сказал Превост, отметив, что последняя попытка России наступления не дала результата.

В то же время канадский военный подчеркнул, что контрнаступление Украины достигло определенных "тактических успехов" на юге и Востоке, хотя "прорыва не было".

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Прогнозируя, как события будут развиваться дальше, Превост сказал, что Москва, вероятно, увеличит количество беспилотных и ракетных атак на украинскую электросеть с приближением зимы, как это было в прошлом году, а война затянется до 2024 года.

Мобилизация в РФ

Российские эксперты на протяжении последних недель заявляют о намерениях Кремля мобилизовать до 700 тысяч человек на войну против Украины.

В то же время администрация российского диктатора Владимира Путина приказала провластным СМИ как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации.

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