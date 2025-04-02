По словам Сикорского, Польша станет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины.

Польша не собирается отправлять в Украину своих миротворцев. Это может использовать российская пропаганда. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Onet.

Отмечается, что глава МИД Польши ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, пересмотрит ли страна свою позицию по отправке войск в Украину после президентских выборов. Он подчеркнул, что не думает, что Варшава изменит свое решение.

"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (территорию Украины - УНИАН)... Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", - объяснил Сикорский.

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Тем не менее глава МИД Польши заверил, что его страна станет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины. По его словам, Варшава станет "логистическим центром этой реконструкции".

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее военный обозреватель и журналист Майкл Пек рассказал, что европейские миротворцы в Украине могут быть бесполезными. По его словам, история доказала, что миротворческим силам далеко не всегда удается предотвращать военные конфликты.

Кроме того, в The Wall Street Journal писали, что план Британии и Франции по миротворцам в Украине рушится без поддержки США. Отмечается, что Париж и Лондон пытаются расширить "коалицию желающих" без четких гарантий безопасности со стороны США.

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